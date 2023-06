Sex And The City: Η παραγωγή καλεί τους θαυμαστές της σειράς να ζήσουν σαν την Κάρι Μπράτσο

Μία μοναδική εμπειρία γεμάτη «Sex And The City» ετοιμάζει η εταιρεία παραγωγής της θρυλικής σειράς, με αφορμή τα 25 χρόνια από τότε που βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα. Το Sex And The City Experience που θα βρίσκεται στην οδό Μπρόντγουεϊ 377 στη Νέα Υόρκη, καλεί τους φανς να ζήσουν σαν την Κάρι Μπράντσο και τις φίλες της, οργανώνοντας βόλτες στα σοκάκια της σειράς, αλλά και του εμβληματικού διαμερίσματος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Όποιος συμμετέχει θα έχει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μπροστά από τον διάσημο υπολογιστή της Μπράντσο αλλά και να περιηγηθεί στη διάσημη ντουλάπα της με μερικά από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της παγκόσμιας μόδας. Εκτός από τη Νέα Υόρκη, η παραγωγή ετοιμάζει «Sex And The City» εμπειρίες και στη Βρετανία, στις Φιλιππίνες, στο Μεξικό, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αργεντινή και την Αυστραλία. Με την είσοδο να είναι ελέυθερη για το κοινό, όπως ανέφερε η εκπομπή «Στούντιο 4» και ο Θανάσης Παπαχάμος.

Ακόμη με αφορμή τη δεύτερη σεζόν του «And Just Like That» που θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Σίνθια Νίξον μίλησαν για τους ρόλους τους και θυμήθηκαν τις πιο σημαντικές στιγμές των χαρακτήρων ανά τα χρόνια.

«Η Κάρι έχει ζήσει άπειρα πράγματα, αλλά από αυτά ευχάριστα και άλλα αποκαρδιωτικά και απογοητευτικά. Οι εμπειρίες συμβαίνουν και επηρεάζουν και διαμορφώνουν έναν άνθρωπο. Και όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, όλα αυτά προστίθενται» ανέφερε η Παρκερ.

«Όταν η Μιράντα ήταν νέα, έκανε πολύ σεξ αλλά δεν κοιτούσε πώς να βολευτεί. Δεν ήθελε να γίνει μαμά ή να παντρευτεί ή τίποτα τέτοιο. Ήταν τόσο εύκολο να κάνεις κάτι μαζί της και ήταν τόσο αμυντική κάποιες φορές. Το ότι αγαπήθηκαν με τον Στιβ, τη μαλάκωσε και τη γείωσε αρκετά» επισήμανε η Νίξον.

Πηγή: Πρώτο Θέμα