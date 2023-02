Σεθ Ρόγκεν: Οι ταινίες της Marvel είναι για παιδιά

Ως παραγωγός στο «The Boys» του Amazon Prime Video, ο Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen) είναι με το ένα πόδι σε μία από τις πλέον αγαπημένες τηλεοπτικής σειράς κόμικ. Σε μια νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Total Film, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το «The Boys» «δεν θα υπήρχε ούτε θα είχε ενδιαφέρον» χωρίς τον κινηματογραφικό κόσμο της Marvel, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπει ταινίες της Marvel. Ο ηθοποιός είπε ότι ως ενήλικας χωρίς παιδιά, δυσκολεύεται να μπει στον κινηματογραφικό κόσμο της Marvel (MCU), καθώς είναι λίγο πολύ προσανατολισμένος προς τα παιδιά.

«Νομίζω ότι ο Κέβιν Φέιγκ είναι ένας εξαιρετικός τύπος και νομίζω ότι πολλοί από τους κινηματογραφιστές που έχει προσλάβει για να κάνουν αυτές τις ταινίες είναι σπουδαίοι κινηματογραφιστές», είπε ο Ρόγκεν. «Αλλά ως κάποιος που δεν έχει παιδιά… Είναι [όλο] κάπως προσανατολισμένο προς τα παιδιά, ξέρετε; Υπάρχουν στιγμές που ξεχνιέμαι και θα δω ένα από αυτά τα έργα, ως ενήλικας χωρίς παιδιά, και θα πω, “Ω, αυτό δεν είναι για μένα”».

