Σεμινάριο για τη χρήση των Digital Marketing εργαλείων και των Social Media στις πωλήσεις

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διήμερο σεμινάριο την Παρασκευή 4 Μαΐου και ώρα 16:00 – 21:30 και το Σάββατο 5 Μαΐου και ώρα 09:30 – 15:00 με θέμα «Αύξηση Πωλήσεων με τη χρήση διάφορων Digital Marketing εργαλείων και των Social Media».

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν διεξοδικά για όλο το πλέγμα δυνατοτήτων προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μέσω των Digital Marketing εργαλείων και Social Media καθώς και να εξοικειωθούν με τα παραπάνω μέσω πρακτικών εργαστηρίων που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια αυτού.

Ενδεικτικά στο σεμινάριο θα αναλυθούν στόχοι και στρατηγικές στα Social Media, θα γίνει παρουσίαση των Facebook, Instagram, Youtube αλλά και πως πραγματοποιείται η επιτυχής διαφήμιση της επιχείρησής μας σε Facebook και Instagram. Θα δοθούν πληροφορίες για το email marketing και πως μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, στη διαφήμιση, στην προώθηση εταιρικών ή απλών νέων για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς και στη σύναψη πιο δυνατών σχέσεων με τους πελάτες. Επιπλέον, θα αναλυθεί η έννοια του Search Engine Optimization, δηλαδή η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, με σκοπό την κατάταξή της σε υψηλότερες θέσεις, κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας μέσω μηχανών αναζήτησης. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Google Adwords, βασικές λειτουργίες τους και πως πραγματοποιείται διαφημιστική καμπάνια μέσω αυτών.

To σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις Digital Marketing, στελέχη Marketing που θέλουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στον τομέα του Digital Marketing, στελέχη με λίγη ή καθόλου εμπειρία στο Digital Marketing.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Αρσένης Πασχόπουλος, ο οποίος είναι απόφοιτος του Deree College με μεταπτυχιακό στο Boston University και από τους πρώτους marketers του διαδικτύου στην Ελλάδα με δράση η οποία ξεκινάει από το 1996.Είναι Managing Partner στην εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου Just On Line καθώς και συγγραφέας βιβλίων.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω του ΛΑΕΚ 0,24% Έτους 2018.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ έως την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, τηλ: 2410555507 & e-mail: education@sthev.gr