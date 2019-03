Selfie με τζάγκουαρ: Παραλίγο να της κόψει το χέρι

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ζωολογικό κήπο της Αριζόνα των ΗΠΑ, όταν η απόπειρα μίας επισκέπτριας να φωτογραφηθεί με ένα τζάγκουαρ από απόσταση αναπνοής, παραλίγο να της στοιχίσει το χέρι της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 30χρονη γυναίκα πήδηξε τις προστατευτικές μπάρες μπροστά από τον χώρο που διαμένει το άγριο αιλουροειδές, προσπαθώντας κατά πάσα πιθανότητα να βγάλει μία selfie μαζί του.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR

— Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) March 10, 2019