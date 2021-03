Self testing: Για ποιους εργαζόμενους θα είναι υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό θα είναι το self testing για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπ. Εργασίας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Από τις αρχές Απριλίου, στη «μάχη» της πανδημίας μπαίνουν τα self tests, τα οποία θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και παράλληλα με τις άλλες δράσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης τη πανδημίας, όπως τα τυχαία rapid test και ο εμβολιασμός. Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, τα self test θα είναι ένα βασικό εργαλείο για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς.

Τις πρώτες ημέρες εξετάζεται να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα έως 67 ετών, γιατί είναι εργασιακά ενεργή ηλικιακή ομάδα. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν τις επόμενες μέρες.

Αν είναι θετικό, με δεύτερο ταχύ τεστ (rapid test) θα μπορεί να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα. Για δήλωση θετικού αποτελέσματος, θα δημιουργηθεί η ειδική πλατφόρμα selftesting.gov.gr

Για ποιους θα είναι υποχρεωτικό το self test

-Εργαζόμενους σε ακτοπλοΐα, ναυτιλία, λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, μεταποίηση, δικαστήρια, επιχειρήσεις

-Στα σχολεία: υποχρεωτικό self test για εκπαιδευτικούς και μαθητές μια φορά την εβδομάδα

-Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικό

