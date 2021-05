Self test: Τι ισχύει με τη δήλωση σε μαθητές, εργαζόμενους – Τι ανοίγει 17 Μαΐου

Self test υποχρεούνται να κάνουν μαθητές εκπαιδευτικοί, αλλά και εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο ή την εργασία τους αύριο Δευτέρα 17 Μαΐου και στη συνέχεια να υποβάλλουν στην πλατφόρμα Self-testing.gov.gr, τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ. Σε περίπτωση που βρεθούν θετικοί θα πρέπει να μείνουν σπίτι και στη συνέχεια να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ, αυτή τη φορά μοριακό σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Σημειώνεται πως πλέον οι μαθητές και εργαζόμενοι σε σχολεία πραγματοποιούν ένα μόνο self test κάθε εβδομάδα και όχι δύο, όπως ίσχυε μέχρι την περασμένη εβδομάδα και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος γίνεται 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα ή το βράδυ, ενώ το αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, δηλώνεται στην σχετική πλατφόρμα.

Εκτός από μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα σχολεία self test πρέπει να πραγματοποιήσουν και να δηλώσουν το αποτέλεσμα εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος αλλά και όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Οσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, για να επιστρέψουν στην εργασία τους τη Δευτέρα υποχρεούνται να έχουν αρνητικό self test όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, την εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, στα κέντρα αισθητικής, τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και τις σχολές οδηγών.

Η προμήθεια των self tests για τους ανήλικους μαθητές γίνεται από τους γονείς και κηδεμόνες από τα φαρμακεία, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν το self test από το φαρμακείο με τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Βαριά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.500 ευρώ

Οπως έχει ανακοινωθεί οι εργοδότες των κλάδων που αναφέρθηκαν δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν κανέναν εργαζόμενο (με φυσική παρουσία) εαν αυτός δεν έχει υποβληθεί σε self test και δεν έχει δηλώσει το αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που πιαστεί εργαζόμενος να έχει προσέλθει για εργασία, χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μην δεχθεί την παροχή εργασίας και μάλιστα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Παράλληλα,

-O εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self – test. Ειδάλλως του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

-Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self – test του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

-Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self – test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ανοίγουν 17 Μαΐου παιδότοποι και βρεφονηπιακοί σταθμοί αλλά χωρίς self test

Tο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επαναλειτουργήσουν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αλλά και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς εξήγησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε αντίθεση με τους μαθητές των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων που θα υποβάλλονται σε self test -μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα- οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στην διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Σημειώνεται επίσης πως τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Open και τη Φαίη Μαυραγάνη τόνισε πως θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας ακόμη και σε εκείνους για τους οποίους δεν έχουν ανοίξει οι σχετικές ηλικιακές πλατφόρμες εμβολιασμών, ενώ οι βρεφονηπιαγωγοί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα.

Οι δραστηριότητες που ανοίγουν αύριο Δευτέρα 17 Μαΐου

Αύριο Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Παράλληλα, επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα διενεργούνται self – test μια φορά την εβδομάδα. Ξεκινούν επίσης οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέχρι δέκα άτομα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα το νέο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:

-14 Μαΐου: Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test.

-24 Μαΐου: ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο

-31 Μαΐου Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests/ εργαζόμενους Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης

-7 Ιουνίου Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020.

Πηγή: Έθνος