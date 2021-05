Self test: Νέες οδηγίες για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Νέες διευκρινίσεις για τα self test των εργαζομένων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, έδωσε το υπουργείο Εργασίας, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 29 Μαΐου. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται πως τα self test γίνονται μία φορά την εβδομάδα και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Για παράδειγμα, εάν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα από 24 Μαΐου έως 30 Μαΐου υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test την Τετάρτη (26 Μαΐου) το test έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη στις 2 Ιουνίου.

Αναλυτικά οι οδηγίες για τα self test στους εργαζόμενους

Διευκρινίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 (self-test) διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας, για την εβδομάδα από 24.05.2021 έως 30.05.2021 οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε μέρα έως και 30.05.2021. Η περίοδος ισχύος του εν λόγω test, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Συνεπώς για την εβδομάδα από 31.05.2021 έως 06.06.2021 οι εργαζόμενοι υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μετά την παρέλευση επταημέρου από τη διενέργεια του test της προηγούμενης εβδομάδας.

Πηγή: Έθνος