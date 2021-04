Self test: Μπαίνει στη ζωή μας την άλλη εβδομάδα – Όσα πρέπει να ξέρουμε

Τα πρώτα self test που θα ανιχνεύουν τον κορωνοϊό αναμένεται να παραλάβουν οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές της χώρας μας σε δύο δόσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Στόχος, μάλιστα, είναι τα self test να έχουν φτάσει στα φαρμακεία έως τις 7 Απριλίου για να μπορούν να τα παραλάβουν δωρεάν οι πολίτες και να κάνουν το πρώτο self test που δικαιούνται (ένα κάθε εβδομάδα) με βάση τον ΑΜΚΑ που θα δηλώνουν.

Τα τεστ είναι δύο ειδών. Το ένα είναι ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου. Το πρώτο περιλαμβάνει μπατονέτα-στυλεό, τη δοκιμαστική πλακέτα όπου θα τοποθετηθεί το επίχρισμα, το φιαλίδιο με το υγρό και το σακουλάκι απόρριψης.

Οι οδηγίες χρήσης τους έτσι όπως έχουν δοθεί από τους ειδικούς:

-Με καθαρά χέρια

-βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά

-περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι

-τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα

-μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκι

-έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 -λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα

-έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι

Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα.

Τι κάνουμε εάν το τεστ βγει θετικό στον κορωνοϊό

Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν στους πολίτες εν όψει της άφιξης των self tests και της διανομής τους από τα φαρμακεία. Αν λοιπόν το αποτέλεσμα του τεστ σας είναι θετικό, πρέπει να το δηλώσετε στη σελίδα self-testing.gov.gr. Εκεί θα βρείτε μία λίστα με τις δομές υγείας που μπορείτε να επισκεφθείτε προκειμένου να υποβληθείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) και να γίνει κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση των ευρημάτων. Όπως διευκρίνισε ο κ. Κοντοζαμάνης και αυτό θα είναι δωρεάν.

Eπόμενες κινήσεις:

-Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του rapid test αυτό εσείς και οι οικείοι σας πρέπει να παραμείνετε σε κατ ́οίκον περιορισμό

-Στην περίπτωση που ο επιβεβαιωτικός έλεγχος είναι θετικός, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για περαιτέρω οδηγίες καθώς και ιχνηλάτηση των επαφών σας.

Αρνητικό τεστ

Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό, χρειάζεται να το δηλώσετε μόνο αν ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές) που υποβάλλεται σε υποχρεωτικό self test. Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε το self-testing.gov.gr, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα δηλώσετε το αποτέλεσμά σας στην ειδική ενότητα. Για τους μαθητές τη δήλωση κάνει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας τους.

Οδηγίες για τους θετικούς των self tests

Στην αυτοαπομόνωση που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση που κάποιος βγαίνει θετικός το self test που έχει κάνει στο σπίτι του, έχουν αναφερθεί ήδη οι ειδικοί.

Aναλυτικά οι οδηγίες τους έχουν ως εξής:

-Εάν κάποιος βρεθεί θετικός μετά το ατομικό τεστ και ζει στο ίδιο σπίτι με άλλους ανθρώπους θα πρέπει να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο και να βρίσκεται μακριά από τους υπόλοιπους τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

-Τα τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν από τον ασυμπτωματικό φορέα τις τελευταίες δύο ημέρες θα πρέπει να πεταχτούν, ενώ ίδιος θα πρέπει να αποφεύγει την χρήση της κουζίνας.

-Ο θετικός τον κορονοϊό φορέας θα πρέπει να φορά μάσκα υψηλής προστασίας όταν κινείται στους κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού και να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός όταν χρησιμοποιεί κοινόχρηστη τουαλέτα.

-Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που ζουν στο ίδιο σπίτι καθώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια αντικείμενα στο μπάνιο ούτε τις ίδιες πετσέτες. Ο καθένας θα πρέπει να φέρνει τα ατομικά του αντικείμενα όταν θέλει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και το μπάνιο, τόνισε.

-Να υπάρχουν μισάνοιχτα παράθυρα σε όλο το σπίτι καθώς πλέον και ο καιρός επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος νόσησης ενός θετικού φορέα του κορονοϊού, θα πρέπει να πλυθούν και να απολυμανθούν οι χώροι στους οποίους απομονώθηκε, δηλαδή το συγκεκριμένο δωμάτιο πριν χρησιμοποιηθεί από τα υπόλοιπα μέλη μιας οικογένειας.

-Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα, 4 το μήνα και ο υπουργός εξήγησε τη διαδικασία διάθεσης των τεστ καθώς και πώς θα γίνονται από τους πολίτες.

Όλες οι πληροφορίες για το self test

-Το self test είναι το νέο μας όπλο στη μάχη με την πανδημία.

-Είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο αυτοδιάγνωσης που μας επιτρέπει να μάθουμε ανά πάσα στιγμή αν είμαστε θετικοί στον ιό, ώστε να μη βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία μας ή τις ζωές των αγαπημένων μας και των συνανθρώπων μας.

-Με το self test, ο έλεγχος για τον ιό γίνεται ευκολότερος και συχνότερος.

-Κάθε εβδομάδα, μπορούμε να προμηθευτούμε ένα δωρεάν self test από το φαρμακείο, με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. και της αστυνομικής μας ταυτότητας. Μαζί με το κιτ του self test, παραλαμβάνουμε από τον φαρμακοποιό και τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.

-Το self test πραγματοποιείται εύκολα κατ΄ οίκον, χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη από κάποιον επαγγελματία υγείας. Οι ενήλικες μπορούν να διενεργήσουν το τεστ μόνοι ή με βοήθεια εφόσον την χρειάζονται. Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών υπό την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων. Σε ανήλικους κάτω των 12 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικους. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

-Προσοχή! Πριν ξεκινήσουμε το test, θα πρέπει να έχουμε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του.

-Κάνουμε συχνά self test, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα ότι νοσούμε από COVID-19, καθώς ένας στους τρεις φορείς του ιού είναι ασυμπτωματικός.

Πηγή: Έθνος