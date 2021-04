Self test: 575 κρούσματα σε μαθητές και καθηγητές στο άνοιγμα των σχολείων

Για πρώτη φορά ο ΕΟΔΥ ενσωμάτωσε στην ενημέρωσή τα self test που διενεργήθηκαν από μαθητές και καθηγητές στα Λύκεια όλης της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις 11 Aπριλίου 2021 έως σήμερα, Πέμπτη 14 Απριλίου, έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα του Self Testing 254.157 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος. Από τα 4.201 άτομα που βρέθηκαν θετικοί στο self test και προσήλθαν για επανέλεγχο έως τις 13 Aπριλίου 2021, έχουν καταγραφεί 575 θετικά κρούσματα, ενώ εκκρεμούν 144 αποτελέσματα.

Το ποσοστό θετικότητας που δεν μπορεί βέβαια να είναι απόλυτο μίας και δεν είναι απόλυτοι οι αριθμοί (εκκρεμούν αποτελέσματα) φαίνεται να είναι στο 7,02%, ποσοστό καθόλου μικρό αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι μαθητές και οι καθηγητές θα αποτελούσαν πηγές διασποράς, αν πήγαιναν κανονικά στα σχολεία τους.

Σχολεία: Προμήθεια του δεύτερου και τρίτου self test για μαθητές, καθηγητές

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι μαθητές και καθηγητές, πρέπει να πάρουν σήμερα 14 Απριλίου, το δεύτερο τεστ προκειμένου να εμφανιστούν αύριο το πρωί (15/04) στα Λύκεια. Υπενθυμίζεται ότι τo self test είναι υποχρεωτικό στα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις λυκειακές τάξεις των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις για:

Τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), τα μέλη του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού.

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων που είναι επίσης ανοιχτές, το self test είναι υποχρεωτικό για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Για τους μαθητές/-τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το self test συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατό με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/-τριας.

Τα φαρμακεία διαθέτουν δύο δωρεάν τεστ σε κάθε δικαιούχο: ένα για την Πέμπτη 15/4 και ένα για τη Δευτέρα 19/4. Την επόμενη εβδομάδα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και προσωπικό των Λυκείων θα παραλάβουν και το τέταρτο τεστ για την Πέμπτη, 22/4. Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό με τον ΑΜΚΑ τους και μέσο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ).

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ή συναντά δυσκολία με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε δομή που εμφανίζεται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf

Πηγή: Έθνος