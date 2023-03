Σελένα Γκόμεζ: Στην κορυφή του Instagram – Έφτασε τους 400 εκατ. ακόλουθους

Η Σελένα Γκόμεζ «εκθρόνισε» την Κάιλι Τζένερ κι έγινε η γυναίκα με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram.

Η σταρ της οικογένειας Καρντάσιαν μετρά 382 εκατομμύρια followers στην εφαρμογή, με τους οποίους μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τα αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ τους προωθεί επίσης, το brand της, «Kylie Cosmetics».

Ωστόσο, η 30χρονη Γκόμεζ κατάφερε να την ξεπεράσει και είναι πλέον, το τρίτο άτομο με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram.

🚨Selena Gomez is on the way to become the first woman to reach 400 million followers on Instagram. pic.twitter.com/vKZ2Ou0CDN

— Pop Hive (@thepophive) March 7, 2023