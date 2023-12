Σεισμός στις Φιλιππίνες: Επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τον εγκέλαδο οι κάτοικοι – Πάνω από 600 μετασεισμοί

Οι αρχές στις Φιλιππίνες επέτρεψαν στους κατοίκους να επιστρέψουν σήμερα στα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους, ενώ οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αναφέρουν μικρές ζημιές σε κάποιες υποδομές.

Ο σεισμός που σημειώθηκε χθες βράδυ (τοπική ώρα) έγινε αισθητός στις επαρχίες Σουριγκάο Ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο, με αποτέλεσμα οι αρχές να καλέσουν τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν ενώ εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι στη χώρα και στην Ιαπωνία. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,4 βαθμοί, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

