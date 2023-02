Σεισμός στην Τουρκία: Ξεπέρασαν τους 11.000 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ

Δραματική είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις επαρχίες της νότιας Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς και από τον ισχυρό μετασεισμό των 7,5 Ρίχτερ που ακολούθησε μερικές ώρες μετά. Ερείπια παντού, με ανθρώπους να εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από αυτά και περισσότερους από 11.200 πολίτες να έχουν ήδη ανασυρθεί νεκροί.

Οι δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies από διάφορες πόλεις και οι οποίες ελήφθησαν πριν και μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νότια Τουρκία κοντά στα σύνορα με τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου, αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Δείτε σημείο στο Καχραμάνμαρας πριν και μετά τον σεισμό

Ψηλά κτίρια στην Ισλαχίγια και στο Νουρντάγκι της επαρχίας Γκαζιαντέπ κατέρρευσαν, γεμίζοντας τους δρόμους με συντρίμμια, ενώ άλλα άντεξαν τη σφοδρή δόνηση. Σκηνές για τη φιλοξενία σεισμόπληκτων πολιτών και μελών από ομάδες διάσωσης έχουν ξεφυτρώσει στη μέση λεωφόρων και φορτηγά και οχήματα παρατάσσονται σε άλλους δρόμους. Σε ορισμένες περιοχές, σχεδόν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο έχει καταστραφεί από τον σεισμό.

Η Ισλαχίγια πριν και μετά τον σεισμό

A few month-old baby PULLED ALIVE and healthy from the rubble, over 40 hours after the earthquake in Turkey.

Nothing is known yet about the status of child's family. pic.twitter.com/YjX2bt0Ppx

— ConstanZe 🕊 (@Constanze2022) February 8, 2023