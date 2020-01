Σεισμός στην Τουρκία: Στους 19 οι νεκροί, 30 εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα

Tουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν, από τη σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Η τουρική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 922 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.Πέντε κτίρια στην πόλη Σιβρίς και 25 στην πόλη Ντογκανιόλ της επαρχίας Μαλάτεια καταστράφηκαν, γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.

Η AFAD ανέφερε ότι σημειώθηκαν 118 μετασεισμοί μεγέθους από 2,7 έως 5,4 βαθμών. Εκατοντάδες σκηνές, κρεβάτια και χιλιάδες κουβέρτες έχουν σταλεί στις πληγείσες πόλεις. Ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει αν κριθεί απαραίτητο.

Ερντογάν: Οι φορείς έχουν πάρει τα μέτρα τους

Όλοι οι αρμόδιοι φορές έχουν λάβει μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών, δήλωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Οι αρμόδιοι φορείς μας έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι υπουργοί Εσωτερικών, Υγείας και Περιβάλλοντος έχουν σταλεί στις σεισμόπληκτες επαρχίες.

Συμπλήρωσε πως η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος, η Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) και άλλοι φορείς είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πολίτες που επλήγησαν από το σεισμό.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ. Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο. «Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

Επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο κ. Δένδιας εξέφρασε επίσης την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Επιπλέον, επικοινώνησε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Μητσοτάκης: Εάν χρειαστεί θα στείλουμε σωστικά συνεργεία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την ολόψυχη συμπαράσταση του στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον τουρκικό λαό. Μάλιστα προσθέτει πως εάν χρειαστεί τα ελληνικά σωστικά συνεργεία είναι έτοιμα να βοηθήσουν.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 24, 2020