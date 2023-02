Σεισμός στην Τουρκία: Έφτασαν τους 1.900 οι νεκροί από τα 7,8 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν 2.800 κτήρια

Τους 1.906 έφτασαν, πλέον, οι νεκροί στην Τουρκία και τη Συρία, από τον σεισμό-«τέρας» των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία σήμερα και έγινε αισθητός ως την Αίγυπτο και το Ιράκ. Συμφωνα με τα ενημερωμένα στοιχεία, 1.121 είναι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Τουρκία και 783 στη Συρία.

Σύμφωνα με την επίσγημη υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας, μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν τουλάχιστον 7.634 τραυματίες και 2.834 κτίρια έχουν καταστραφεί. Ο οργανισμός ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 120 μετασεισμοί.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε σε επίσημη ενημέρωση ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα έφτασε τους 912, ενώ οι τραυματίες είναι 5.383.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος. Ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν κάτω από τα ερείπια έφτασε τις 2.470.

Παράλληλα, εξίσου εφιαλτικά είναι τα νούμερα και για τη Συρία καθώς έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 320 άνθρωποι λόγω του σεισμού και οι τραυματίες είναι πάνω από 1.000.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν δήλωσε για τον «μεγαλύτερο σεισμό που έχει δει η Τουρκία τον τελευταίο αιώνα» πως «Μέχρι στιγμής, 912 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους και 5.385 πολίτες έχουν τραυματιστεί. Στις επαρχίες μας όπου ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές, οι δραστηριότητες εντοπισμού και διάσωσης των πολιτών μας που παγιδεύτηκαν κάτω από τα κτίρια που κατέρρευσαν συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν κάτω από τα ερείπια έφτασε τις 2.470. Ο αριθμός των κτιρίων που κατέρρευσαν είναι 2.818. Η χώρα μας έχει επίσης αρχίσει να δημιουργεί επαφές για διεθνή βοήθεια. Εκτός από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, έχουμε λάβει προσφορές βοήθειας από 45 χώρες.

