Σεισμός στην Ιαπωνία: Συγκλονιστικές εικόνες από το χτύπημα του Εγκέλαδου – Εκκενώσεις, ζημιές σε δρόμους και σπίτια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιαπωνία μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που χτύπησε την χώρα την Πρωτοχρονιά, καθώς έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι και ενώ οι κάτοικοι εκκενώνουν περιοχές. Έχουν καταγραφεί πολλές ζημιές σε σπίτια και δρόμους ενώ υπάρχουν και διακοπές ρεύματος.

Πολλοί μετασεισμοί

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται 09:10 ώρα Ελλάδας στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου.

