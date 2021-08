Σεισμός στην Αϊτή: Στους 724 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των θυμάτων, από τον ισχυρό σεισμό 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο, 14 Αυγούστου, την Αϊτή, ολοένα και αυξάνεται. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας, τους 724 έφτασαν οι νεκροί ενώ περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης αυξήθηκε σήμερα 15 Αυγούστου σε 724 νεκρούς: 500 στο νότιο τμήμα, 100 στο Γκραν Ανς, 122 στη Νιπς και 2 στο βορειοδυτικό τμήμα», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

A 7.2-magnitude quake struck Haiti, killing hundreds and injuring many more. Hundreds of homes were flattened in the Caribbean country, which is still clawing its way back from a major temblor 11 years ago https://t.co/SMIURCYsZY pic.twitter.com/qqtP0rULp4

— Reuters (@Reuters) August 15, 2021