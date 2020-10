Σεισμός: Εξι νεκροί και 120 σοβαρά τραυματίες στη Σμύρνη

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 202 έχουν τραυματιστεί, με τους 120 να είναι σε σοβαρή κατάσταση, στη Σμύρνη, μετά την κατάρρευση δεκάδων κτιρίων που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 6,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχαράκη, απεσταλμένη του OPEN TV στην Κωνσταντινούπολη, οι Αρχές δεν δίνουν πληροφορίες για τον αριθμό των εγκλωβισμένων ωστόσο αυτοί υπολογίζονται σε δεκάδες, έπειτα από την κατάρρευση κτιρίων στην πόλη, ενώ σε κάποιες ακτές σημειώθηκε τσουνάμι.

Μάλιστα, ο ένας από τους νεκρούς φέρεται να πνίγηκε στο τσουνάμι που έπληξε τα τουρκικά παράλια. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά δίκτυα αναφέρουν πως έχουν καταρρεύσει δεκάδες κτίρια στο κέντρο της Σμύρνης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μήνυμά του στα social media, δήλωσε πως έχει κινηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο πλέον για 6,8 ρίχτερ.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη στιγμή της κατάρρευσης κτιρίων είναι σοκαριστικά:

In pictures: Rescue operations begin in Turkey's Izmir after magnitude-6.6 earthquake causes massive damage pic.twitter.com/YuVPsrPIRe

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2020