Σεισμός: Δόνηση 5,9 Ρίχτερ ανατολικά της Ρόδου – Αισθητή έως την Κρήτη

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Ρόδου και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κάρπαθο, την Κρήτη, αλλά και την Τουρκία και το Λίβανο.

Δεν καταγράφηκαν, ωστόσο, σοβαρές ζημιές λόγω του ότι η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, υπολογίζεται στα 22 χλμ ενώ η τοποθεσία 58 χλμ νοτιοανατολικά της Λίνδου. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα, το Γεωδυναμικό έδινε το μέγεθος της δόνησης στα 5,7 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Eyewitnesses reported shaking in #Greece 3 min ago (local time 14:37:06)⚠

More info soon! pic.twitter.com/DUNzkCCWSz

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2023