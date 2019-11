Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία – Πέντε νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι, 150 τραυματίες

Όσο περνούν οι ώρες γίνονται πλέον φανερές οι καταστροφικές διαστάσεις του σεισμού που έπληξε σήμερα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα [τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας] την Αλβανία, με επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

Πληροφορίες κάνουν πλέον λόγο για πέντε νεκρούς, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται σε νοσοκομεία. Επίσης, οι πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτιρίων που καταστράφηκαν.

Τα περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν βρίσκονται στο Δυρράχιο και τα Τίρανα. Κατεστραμμένα κτίρια υπάρχουν, ωστόσο, και σε ακτίνα 150 περίπου χιλιομέτρων: από τη Λέζια στον Βορρά έως το Φίερι στον Νότο. Έως τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων. Πρόκειται για κτίρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

Από την άλλη, ο πανικός αποδείχθηκε ο χειρότερος σύμβουλος για τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών, ενώ η έλλειψη κρατικής υποδομής επιβάρυνε την κατάσταση.

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο.

Στις 07.03 καταγράφηκε μετασεισμός 5,4 βαθμών.

Durres, Albania Epicenter of the Earthquake #Albania #Tirana #earthquake pic.twitter.com/p5XRj9euqv

Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας (σε απόσταση 400 χλμ.) και το Νόβι Σαντ της Σερβίας (700 χλμ.), σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και μηνύματα που αναρτήθηκαν από χρήστες ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια περιοχή έπληξε σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών την 21η Σεπτεμβρίου, που είχε προκαλέσει ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και κατέστρεψε ολοσχερώς κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας «εικοσαετίας ως τριακονταετίας» στη χώρα.

#earthquake in #albania – First reported damages in #Durres – magnitude 6.4 pic.twitter.com/0gRdO34xVY

— Ardit Toca (@Ardit_Toca) November 26, 2019