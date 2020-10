Σε νέο lockdown μπαίνει η Αγγλία -Το ανακοίνωσε σε διάγγελμα ο Μπόρις Τζόνσον

Νέο lockdown διάρκειας ενός μήνα ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον για την Αγγλία, όπου η πανδημία μαίνεται.

Ο Τζόνσον δήλωσε στο διάγγελμά του ότι «από την Πέμπτη μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου θα μπορείτε να βγαίνετε από το σπίτι μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους». Οι λόγοι αυτοί, όπως είπε, θα είναι για εκπαίδευση, εργασία «αν δεν μπορείτε να δουλέψετε από το σπίτι σας», για άσκηση, για συνάντηση με ένα άτομο από άλλο νοικοκυριό, για αγορά φαγητού και ιατρικούς λόγους.

Ο Τζόνσον ανακοίνωσε επίσης ότι κατά το lockdown θα αναστείλουν τη λειτουργία τους όλες οι μη άμεσα αναγκαίες επιχειρήσεις.Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια θα κλείσουν, εκτός από το take away και το delivery. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ του lockdown είχαν τεθεί πολλοί Βρετανοί επιστήμονες.

Το επίμαχο σημείο από το διάγγελμα του Τζόνσον για το lockdown:

“From Thursday until the start of December you must stay at home, you may only leave home for specific reasons”

Boris Johnson announces an England-wide lockdown, saying “Now is the time to take action, because there is no alternative”https://t.co/Aq1IbHukyq pic.twitter.com/WbJXnlAhE9

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020