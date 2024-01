Σε μία αυλή βρέθηκε το κομμάτι του αεροπλάνου της Alaska Airlines που αποκολλήθηκε εν πτήσει

Σε μια αυλή σπιτιού ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το κομμάτι του αεροπλάνου, που αποκολλήθηκε από το Boeing 737 Max της Alaska Airlines στη μέση μιας πτήσης την περασμένη Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι.

To τμήμα του αεροσκάφους ανακάλυψε στην αυλή του ένας δάσκαλος σε σχολείο του Πόρτλαντ, ανακοίνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.

Μετά το περιστατικό η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε το Σάββατο την προσωρινή καθήλωση 171 αεροσκαφών Boeing MAX 9.

BREAKING: An @AlaskaAir @Boeing 737-8MAX Lost A Large Section Mid-Air & Made An Emergency Landing In Oregon. Alaska Airlines Crew Did A Magnificent Job & No One Was Seriously Injured.

The 737 MAX Has Been Plagued With Issues Since Its Introduction! pic.twitter.com/9l0eZHA7cS

— John Basham (@JohnBasham) January 6, 2024