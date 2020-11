Σε λίγες ώρες τα νέα μέτρα – Τι ισχύει με την απαγόρευση κυκλοφορίας – Τα SMS στο 13033

Λίγες ώρες έμειναν για την εφαρμογή των πιο σκληρών μέτρων ενάντια στον κορωνοϊό και στα πλαίσια του ήδη ισχύοντος lockdown, που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Έτσι, λοιπόν, από αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έως τις 05:00, με εξαίρεση τους λόγους υγείας, τους λόγους εργασίας και τη συνοδεία των κατοικίδιων ζώων σε κοντινή απόσταση από την κατοικία.

Να σημειωθεί ότι και κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να απαιτείται η αποστολή SMS προς το 13033 σε περίπτωση μετακίνησης για σοβαρούς λόγους υγείας (sms με κωδικό 1) ή συνοδείας κατοικίδιου ζώου (sms με κωδικό 6), καθώς και η βεβαίωση εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης για λόγους εργασίας. Άρα, από την Παρασκευή, μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 5 το πρωί, επιτρέπεται μετακίνηση μόνο για εργασία, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας (sms με κωδικό 1) και μικρή βόλτα κατοικιδίου πλησίον της οικίας μας με sms με κωδικό 6.

Τι αλλάζει στην ατομική άθληση

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην ατομική άθληση. Αιτία που εκμεταλλεύτηκαν πολλοί προκειμένου να βγουν από το σπίτι τους. Το κυριακάτικο στοιχείο, που ανέφερε ότι 1 εκατομμύριο άτομα το βράδυ της Κυριακής ήθελαν να γυμναστούν, ήταν μάλλον αρκετό ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα. Ετσι, σε ό,τι αφορά την ατομική άθληση διευκρινίστηκε ότι αφορά την άθληση/προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις έως 3 άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κατά προτίμηση κοντά στην οικία των πολιτών.

Τι ισχύει στην τηλεργασία

Σε ό,τι αφορά στην τηλεργασία, κάθε οργανισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υποχρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της τηλεργασίας και των υπολοίπων μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας ήδη έχουν ενταθεί σημαντικά από μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, έγινε και σύσταση στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στον απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές εκπομπών και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο. Τέλος, το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπονται.

Τι θα ισχύσει τελικά με delivery και take away τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας

Στις διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για το delivery και το take away, αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».

Η πανδημία πάει… Βουλή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής στο πλαίσιο της οποίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει το σώμα για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τη συζήτηση, που θα διεξαχθεί βάσει του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής, θα ανοίξει λίγο μετά τις 11 πμ, ο πρωθυπουργός, και θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ακολούθως, θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα δευτερολογήσουν οι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρας, του Κινήματος Αλλαγής Φ. Γεννηματά, του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας, της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος και του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ η συζήτηση θα κλείσει με τριτολογία του πρωθυπουργού.

Βάσει της διαδικασίας του άρθρου 142Α, οι τοποθετήσεις των αρχηγών πρέπει να είναι σύντομες, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της εξελισσόμενης εφαρμογής των αυστηρών απαγορευτικών μέτρων, αναμένεται να δοθεί άπλετος χρόνος. Σημειώνεται ότι στην παρούσα Βουλή, έχουν διεξαχθεί άλλες δύο συνεδριάσεις, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 142Α (ενημέρωση από τον πρωθυπουργό για θέματα επικαιρότητας), και μία προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, κατόπιν αιτήματος της κ. Γεννηματά.

Πηγή: Έθνος