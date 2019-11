Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενετία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε απόψε η Βενετία, μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Βενετία», έγραψε στο Twitter ο Κόντε, δύο ημέρες μετά την ιστορική πλημμυρίδα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ok allo stato di emergenza anche per Alessandria, colpita dal maltempo a ottobre, 17mln stanziati. Oggi ho voluto sentire anche il sindaco di Matera per avere aggiornamenti. Dal Governo massima attenzione a tutte le comunità interessate dagli eventi meteorologici di questi giorni — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 14, 2019

Σύμφωνα με τον Κόντε, θα αποδεσμευτεί το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι πιο επείγουσες ανάγκες της πόλης.

Σήμερα, οι 50.000 κάτοικοι του ιστορικού κέντρου της Βενετίας επωφελήθηκαν από τη βελτίωση του καιρού και έβγαλαν στον ήλιο διάφορα αντικείμενα –από παπούτσια μέχρι σουβενίρ– για να στεγνώσουν. Η ατμόσφαιρα ήταν σχετικά εορταστική, με τους τουρίστες να περιφέρονται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου με πορτοκαλί, μπλε ή κίτρινες γαλότσες ή να πίνουν τον καφέ τους, με τα πόδια στο νερό, στα λιγοστά μπαρ και εστιατόρια που παρέμειναν ανοιχτά.

Η Βενετία δέχεται 36 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και το 90% αυτών είναι ξένοι. Μια Γαλλίδα, η Μανόν Γκοντρ, είπε ότι είναι «μοναδική εμπειρία» να βλέπει την πόλη κάτω από το νερό, όμως ανησυχεί «για τις ζημιές στα μνημεία και στους ανθρώπους».

#Venice After a severe storm, Venice was completely submerged with almost 2 meters of water (6.56 feet) . I'm close to the population pic.twitter.com/1CO3Q3Iqxp — Natural Sciences with Mattia (@natscwithmat) November 14, 2019

Πηγή: Έθνος