Σε δύο προγράμματα Εράσμους το 9ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας

Από τη σχολική χρονιά 2020-21, το 9ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας, συμμετέχει σε δυο προγράμματα Erasmus + KA2 στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία με σχολικές μονάδες του εξωτερικού η οποία προάγει την παιδαγωγική επιστήμη, ανοίγει ορίζοντες στους μικρούς μας μαθητές και στηρίζει οικονομικά το σχολείο μας.

Τα δυο νέα προγράμματα έχουν ως θέματα:

Το πρώτο έχει τίτλο little farmers meet fields (μικροί καλλιεργητές) και αφορά στην επαφή των μικρών μαθητών με τη φύση, τη δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου, κάτι που προϋπήρχε παλαιότερες δεκαετίες και δυστυχώς εγκαταλείφθηκε, την ώθηση των παιδιών προς την υγιεινή διατροφή, την παραγωγή ίδιων προϊόντων, τη χαρά της δημιουργίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπονται και επισκέψεις σε γειτονικούς λαχανόκηπους, ενημέρωση και συζήτηση με παραγωγούς. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα τέσσερα σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το δεύτερο πρόγραμμα έχει τίτλο think and create your own hobbies ( Εύρεση και ανάδειξη προσωπικών ενδιαφερόντων). Στην εποχή μας ο χρόνος είναι λιγοστός. Οι καταστάσεις στη ζωή είναι ικανές να χωρέσουν μόνο τις βασικές μας υποχρεώσεις. Είναι όμως γεγονός αναμφισβήτητο ότι αν κάτι δεν αλλάξει στη ζωή μας για να ξεφύγει το μυαλό, η καθημερινότητα γίνεται πληκτική και αφόρητη. Μια αποσύνδεση από τη ρουτίνα μόνο ένα απολαυστικό χόμπι μπορεί να προσφέρει. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν κλίσεις που πιθανόν δε γνωρίζουν, να δώσουν ενδιαφέρον στη ζωή τους, να ωφελήσουν τη σωματική και την ψυχική τους υγεία, να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα πέντε σχολεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνουν επισκέψεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Θα διοργανωθούν δράσεις, θα γίνουν δημοσιεύσεις που αφορούν στα αποτελέσματα των δράσεων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα για την υλοποίηση των προγραμμάτων που οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού και το πιο πιθανόν είναι να υπάρξει παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσής τους.