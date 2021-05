Σχολεία: Πώς ανοίγουν τη Δευτέρα – Τι αλλάζει στη διανομή των self test

Επιστροφή στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου για περισσότερους από 1 εκατ. μαθητές και 120.000 εκπαιδευτικούς, έπειτα από πολλούς μήνες τηλεκπαίδευσης, καθώς ανοίγουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυυμνάσια. Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία μαθητών και καθηγητών στα σχολεία είναι η διενέργεια self test για την ανίχνευση κορωνοϊού 2 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, το άνοιγμα των σχολικών βαθμίδων επηρεάζει τη διανομή των self test στα φαρμακεία, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, από 10 έως 12 Μαΐου, θα έχουν δικαίωμα να παραλαμβάνουν από εκεί self test μόνο μέλη της σχολικής κοινότητας και όχι άλλοι εργαζόμενοι.

Αναλυτικότερα, όπως ορίζει η νέα ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Σάββατο 8 Μαΐου, τα self test για μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό θα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία και θα διενεργούνται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, δρώντας έτσι συμπληρωματικά στο υφιστάμενο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποχρεωτική χρήση μάσκας και διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών.

Σημειώνεται, πως από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.

Παράλληλα, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν στις 17 Μαΐου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε προκειμένου να μην υπάρξει μαζικό άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, σταθμίζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και ελλείψει της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στις συγκεκριμένες ηλικίες των παιδιών.

Self test στα φαρμακεία μόνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς έως και τις 12 Μαΐου

Μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζομένους σε σχολεία θα χορηγούνται από τα φαρμακεία τα selft test από τη Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests ΜΟΝΟ στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 Μαΐου. Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα δωρεάν διάθεσης self tests παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο από το απόγευμα στις 5 το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα στις 8 το πρωί.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει εκ νέου έκκληση στους δικαιούχους δωρεάν self tests όπως προσέρχονται μόνο στις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω, για την αποφυγή συγχρωτισμού και για λόγους προστασίας Δημόσιας Υγείας. Σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν».

