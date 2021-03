Σχολεία: «Πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση self test και εμβολιασμοί εκπαιδευτικών

Mε εντατικούς ρυθμούς εργάζονται όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η επαναλειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 5 Απριλίου, εφόσον βέβαια η επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας δώσει την Τετάρτη (31 Απριλίου) το «πράσινο φως» για την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.

Στο μεταξύ, όμως, πρέπει να ρυθμιστούν δυο σοβαρά ζητήματα δηλαδή η δωρεάν παροχή των self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα επιστρέψουν στα σχολεία και ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά στα self test, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή για την υποχρεωτικότητα των τεστ, καθώς όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης «για να σιγουρευτούμε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά με ασφάλεια, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει την υποχρεωτική χρήση self test μία φορά την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους λοιπούς εργαζόμενους στα σχολεία».

Για τη δήλωση του θετικού αποτελέσματος θα λειτουργήσει η πλατφόρμα selftesting.gov.gr, στην οποία θα παρέχονται και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες. Η κατοχύρωση δικαιωμάτων (όπως για παράδειγμα η απουσία από το σχολείο ή την εργασία) κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης. Φαρμακοποιοί, πάντως, επισημαίνουν στο ethnos.gr ότι θεωρούν απίθανο να έχουν προμηθευτεί έως τότε τα τεστ, τα οποία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν στα σπίτια τους μια φορά την εβδομάδα και συνεπώς, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, η επαναλειτουργία των σχολείων τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα πιθανά και τη δεύτερη θα γίνει χωρίς να έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.

Εμβολιασμοί εκπαιδευτικών

Οσον αφορά στους εμβολιασμούς των εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί με αδιάθετες δόσεις εμβολίων. Και γι΄ αυτό το ζήτημα οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι «η όλη διαδικασία διακατέχεται από γραφειοκρατία, γεγονός που καθιστά τον εμβολιασμό τους χρονοβόρο. Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα εμβολιασμού μέσω της αναπλήρωσης των αδιάθετων δόσεων εμβολίων, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία καταγράφουν την ανωτέρω πρόθεσή τους και τη συναίνεσή τους ως προς την παροχή των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων για την κατάρτιση και μόνο του κοινού αυτού καταλόγου.

Με σειρά καταλόγου ο εμβολιασμός

Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών αναλαμβάνει κατόπιν ενημέρωσής της από τα εμβολιαστικά κέντρα να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους κατά τη σειρά του καταλόγου. Οι εκπαιδευτικοί κατά την ειδοποίησή τους δηλώνουν τη δυνατότητα έγκαιρης προσέλευσης την ίδια ημέρα στο εμβολιαστικό κέντρο, και αφού εμβολιαστούν, ενημερώνουν σχετικά την Ομάδα Συντονισμού, ώστε να απαλειφθεί το όνομά τους από τον κατάλογο. Εκπαιδευτικός, ο οποίος ειδοποιείται αλλά δηλώνει ότι δε δύναται να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα παραμένει στον κατάλογο για επόμενη ειδοποίηση. Καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται με τη σειρά προτεραιότητας του καταλόγου, και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην κλήση ή δεν είναι σε θέση να μεταβούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου στο σημείο εμβολιασμού, ενημερώνεται ο επόμενος στον κατάλογο.

Επικαιροποίηση του καταλόγου εμβολιασμών: Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών επικαιροποιεί καθημερινά τον κατάλογο εμβολιασμών διαγράφοντας τους εμβολιασθέντες εκπαιδευτικούς και από αυτόν, εφόσον οι τελευταίοι επιβεβαιώσουν την πραγματοποίηση του εμβολίου. Επίσης, φροντίζει για την καθημερινή ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ημερομηνίας γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα για εμβολιασμό χωρίς ονόματα.

Μετά τις 15:00 οι εμβολιασμοί

Επισημαίνεται ότι οι ώρες εμβολιασμών είναι μετά τις 15.00 και ο χρόνος απόκρισης της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι άμεσος.

Τι θα γίνει με τις προαγωγικές εξετάσεις

Το υπουργείο Παιδείας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνουν και φέτος οι προαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια και Λύκεια, όπως και πέρυσι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε και η Τράπεζα θεμάτων για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. «Για τις προαγωγικές εξετάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι αποφάσεις. Θα εξετάσουμε τα δεδομένα και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη γίνουν και φέτος, όπως και πέρυσι. Θα κάνουμε οτιδήποτε προς όφελος των παιδιών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας», είπε η κυρία Κεραμέως, ενώ ανέφερε ότι: «Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία. Είχαμε συζήτηση την Παρασκευή με την επιτροπή, και παρουσιάσαμε ένα πλήρες σχέδιο για το άνοιγμα σε πρώτη φάση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή Γυμνασίων και Λυκείων. Ο στόχος είναι για την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή», δήλωσε η Νίκη Κεραμέως. Η ίδια συμπλήρωσε ότι το άνοιγμα σχολείων «θα συνοδεύεται από το συμπληρωματικό μέτρο του self-testing για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τεστ μια φορά την εβδομάδα στο σπίτι». Όπως σημείωσε, «δικαιούται κάθε παιδί, όπως και κάθε ενήλικας, τέσσερα τεστ τον μήνα. Κάθε Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί θα κάνουν το self-test, με στόχο να θωρακίσουμε όσο μπορούμε τα σχολεία μας. Όλα τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν, όπως μάσκες, διαλείμματα, αποστάσεις κ.λπ».

Πηγή: Έθνος