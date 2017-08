Η σχέση του 19χρονου Χάρι που ανασύρθηκε νεκρός από παραλία της Ζακύνθου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Γιος παιδικής φίλης της πριγκίπισσας Νταϊάνα ήταν ο 19χρονος Χάρι που έχασε τη ζωή του πριν μερικές ημέρες στη Ζάκυνθο.

Ο 19χρονος Χάρι Μπγιάτ, ο οποίος εργαζόταν ως εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ στο Peligoni Club στη Ζάκυνθο, έχασε τη ζωή του ενώ έκανε ελεύθερη κατάδυση με μονοπέδιλο και μάσκα.

Ο συναγερμός σήμανε 5 λεπτά μετά τη βουτιά του αφού δεν βγήκε στην επιφάνεια. Βρέθηκε αναίσθητος και μετά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Τρεις γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον επαναφέρουν στην ζωή ενώ περίμεναν το ασθενοφόρο. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο ανακηρύχθηκε νεκρός. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Αυτή τη στιγμή οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του», δήλωσε εκπρόσωπος του Peligoni Club στη Ζάκυνθο.

Η μητέρα του Αλεξάντρα, κόρη του σερ Τζούλιαν Σεντ Τζον Λόιντ (ο οποίος υπηρέτησε ως πράκτορας για τη βασίλισσα μεταξύ 1964 και 1991) ήταν παιδική φίλη της πριγκίπισσας Νταϊάνα και βοηθός της από το 1991 έως τον θάνατό της το 1997.

Ο πατέρας του 19χρονου Ντούνκαν Μπγιατ, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στο The Foundation of Prince William and Prince Harry από το 2009 ως το 2010. Τους βοήθησε με φιλανθρωπίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους νέους.

Ο 19χρονος Χάρι φοιτούσε στο γνωστό κολέγιο Eastbourne College πριν μπει στο Oxford Brookes. Του άρεσαν πολύ τα σκάφη και τα θαλάσσια σπορ κάτι που γινόταν φανερό και από τα προφίλ του στα social media, όπου μεταξύ άλλων πόσταρε και εικόνες από τη ζωή του στο ελληνικό νησί όπου δούλευε φέτος το καλοκαίρι.

Φίλοι του 19χρονου έκαναν συγκινητικά αφιερώματα στο facebook. «Το γεγονός ότι έχασα έναν από τους καλύτερούς μου φίλους μου αφήνει ένα τεράστιο κενό», έγραψε ο Iμπι Τόμσον. «Φώτιζες κάθε μου μέρα. Είμαι από τους πιο τυχερούς που μπορώ να πω ότι σε ήξερα και θα σε σκέφτομαι μέχρι να συναντηθούμε ξανά. Ο παράδεισος είναι πολύ ευλογημένος που θα έχει μια ψυχή όπως η δική σου».

Πηγή: iefimerida