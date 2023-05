Σχεδιάζουν μονοθέσιο με ορίζοντα το παγκόσμιο επτά μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων της Μαγνησίας

Με στόχο να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο μικρών διαστάσεων, ώστε να προκριθούν στον παγκόσμιο διαγωνισμό του προγράμματος F1 in Schools προετοιμάζονται από το φθινόπωρο επτά μαθητές που φοιτούν σε γυμνάσια και την Α’ Τάξη Λυκείων της Μαγνησίας.

Η ομάδα δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της ομάδας Talos του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στόχος τους είναι με τις εργασίες και το μονοθέσιο μήκους 30 εκατοστών να πετύχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό. Εκεί θα συμμετάσχουν 25 ομάδες και οι καλύτερες επτά θα προκριθούν στον παγκόσμιο διαγωνισμό.

Το πρόγραμμα F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην εμπειρική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και Μαθηματικά, συνδυάζοντας και τις Τέχνες.

Όπως αναφέρουν οι μαθητές «είμαστε μία ομάδα από τον Βόλο του Νομού Μαγνησίας που συμμετέχει στον διαγωνισμό F1 in Schools. Αποτελούμαστε από επτά άτομα διαφορετικών ηλικιών ξεκινώντας από την Α’ Γυμνασίου μέχρι την Α’ Λυκείου, καθώς και δύο προπονητές που μας βοηθούν και μας στηρίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας.

Ήδη έχουν δημιουργηθεί τρεις υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα ασχολείται με τη σχεδίαση του μονοθεσίου, η δεύτερη υποομάδα ασχολείται με την κατασκευή του F1 μοντέλου και η τρίτη υποομάδα ασχολείται με την προώθηση της ομάδας στα social media, δημιουργία φυλλαδίων κ.ά. Ο στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα μονοθέσιο που πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Στις απαιτήσεις του διαγωνισμού είναι η συγγραφή εργασιών και άλλων παραδοτέων. Στις πρώτες συναντήσεις τα μέλη της ομάδας που έχουν αναλάβει τη σχεδίαση παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με την αεροδυναμική. Στη συνέχεια τα μέλη της υποομάδας σχεδίασης ξεκίνησαν να σχεδιάζουν ένα πρωτότυπο, ώστε στη συνέχεια να το εξελίξουν. Κάθε μέλος δουλεύει σε ένα διαφορετικό τμήμα του μονοθεσίου (μπροστά και πίσω αεροτομή, ρόδες, κυρίως σώμα μονοθεσίου, κ.λπ.).

Ο Γιώργος Τάσιος μαθητής στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Βόλου είπε πως «κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έχω εμβαθύνει τις γνώσεις μου όσον αφορά στις φυσικές επιστήμες, αλλά και τον σχεδιασμό του μονοθεσίου. Στην ομάδα είμαι υπεύθυνος για την σχεδίαση και πιο συγκεκριμένα είμαι μηχανικός σχεδίασης».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Τσιμπερίδης, επίσης μαθητής στο 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βόλου, ανέφερε πως «παρακολουθώ αγώνες F1 εδώ και πολλά χρόνια και θεώρησα τον διαγωνισμό ως μία ευκαιρία να γνωρίσω περισσότερα πράγματα για τη F1 που τόσο πολύ αγαπώ. Στην ομάδα εγώ, αλλά και άλλα άτομα έχουμε αναλάβει την κατασκευή του μονοθεσίου. Ο διαγωνισμός είναι μία ευκαιρία που θα με βοηθούσε στο να γνωρίσω περισσότερα άτομα. Φυσικά η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Ο στόχος μου είναι νικήσει η ομάδα μου».

Ο Χρήστος Αλεξάνδρου, μαθητής στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου, είπε πως παρακολουθώ F1 αρκετό καιρό και για αυτό θέλησα να πάρω μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας μας κατάφερα να αποκτήσω πολλές γνώσεις πάνω στις φυσικές επιστήμες. Τέλος ο ρόλος μου στην ομάδα είναι ο σχεδιασμός της μπροστινής αεροτομής. Στόχος μου σε αυτό τον διαγωνισμό είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών, αλλά και η συνάντηση με ανθρώπους του χώρου».

Ο Κωνσταντίνος Αγγέλης, μαθητής στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Βόλου, ανέφερε πως «Εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθώ F1 και θα ήθελα να δω τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από διαφορετική σκοπιά. Όταν έμαθα ότι υπάρχει μια ομάδα που ονομάζεται TALOS που έχει προγράμματα για παιδιά αποφάσισα να μπω στην ομάδα. Συγκεκριμένα είμαι στην ομάδα σχεδίασης της πίσω αεροτομής. Στόχος μου από τον διαγωνισμό είναι να αποκτήσω νέες εμπειρίες και γνώσεις και να διακριθεί η ομάδα μου».

Ο Δημήτρης Πρώιας μαθητής του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βόλου, τόνισε πως «παρακολουθώ αγώνες F1 πολλά χρόνια και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Είμαι ο συντονιστής της ομάδας και παράλληλα ο σχεδιαστής του σκελετού του μονοθεσίου. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει και να διακριθούμε ως ομάδα».

Από την πλευρά του ο Ιωσήφ Χριστοφορίδης, μαθητής στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου, τόνισε πως «ασχολούμαι με την ιστιοπλοΐα και τα τέσσερα τελευταία χρόνια παρακολουθώ και F1. Στον διαγωνισμό αποφάσισα να συμμετάσχω με στόχο να έρθω πιο κοντά στην F1 και να γνωρίσω και να κατανοήσω καλύτερα το πώς λειτουργούν τα μονοθέσια των αγώνων».

Ο Δημήτρης Βαλκαμελής μαθητής στο 1ο Γυμνάσιο Βόλου, ανέφερε πως «Στον διαγωνισμό αποφάσισα να συμμετάσχω για να μπω στον κόσμο της F1 και για να εξερευνήσω ένα καινούργιο είδος διαγωνισμού»..