Σαρώνει σε ψήφους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Φαβορί για αρχηγός στο NBA All Star Game!

Σπάει… ταμεία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση στην ψηφοφορία της ανατολικής περιφέρειας για το φετινό All Star Game του NBA. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τα πρώτα αποτελέσματα μιας και ο Ελληνας σούπερ σταρ είναι πρώτος στην Ανατολή και δεύτερος συνολικά, πίσω μόνο από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λος Αντζελες Λέικερς. Οι παίκτες που ακολουθούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ανατολική περιφέρεια είναι οι Κοουάι Λέοναρντ (Τορόντο), Τζοέλ Εμπίντ (Φιλαντέλφια), Ντουέιν Γουέιντ (Μαϊάμι) και Καϊρί Ίρβινγκ (Βοστώνη).

Στην Δύση το όνομα-έκπληξη της πρώτης πεντάδας των έως τώρα ψήφων, είναι αυτό του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος ρούκι του Ντάλας είναι πίσω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς) στην δυτική περιφέρεια, με τους Ντέρικ Ρόουζ (Μινεσότα), Στέφεν Κάρι και Κέβιν Ντουράντ (Γκόλντεν Στέιτ) να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η ψηφοφορία του κοινού για το φετινό All-Star Game άνοιξε ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) και θα υπολογιστεί κατά το 50% για να προκύψουν οι 10 βασικοί All-Stars, με το υπόλοιπο 50% να υπολογίζεται μέσα από την ψηφοφορία των παικτών (25%) και των ΜΜΕ (25%).

LeBron/Steph and Giannis/Kyrie lead the first returns of #NBAAllStar Voting 2019 presented by @Google!

Vote on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App or by searching for your favorite player or team on Google.

Vote now! https://t.co/gcW4K59HC0 pic.twitter.com/JIZFyIC2Pu

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 3, 2019