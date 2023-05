Σαρλίζ Θερόν: Η ηθοποιός στο πλευρό των drag queens – «Δεν υπάρχει χώρος για μίσος»

Η Σαρλίζ Θερόν πήρε μέρος σε έναν τηλεμαραθώνιο, ο οποίος οργανώθηκε για τη στήριξη της κοινότητας των drag queens.

Με τίτλο «Drag Isn’t Dangerous», ο τηλεμαραθώνιος στήθηκε με σκοπό να υποστηριχθούν οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την ομάδα και να ξεκαθαριστεί πως δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία.

«Οι συντηρητικοί νομοθέτες προσπαθούν να περάσουν νόμους που εμποδίζουν τις παραστάσεις των drag queens να παίζονται μπροστά σε παιδιά», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο επικίνδυνα για τα παιδιά. Τόνισε μάλιστα, πως οι drag queens είναι χαρούμενες προσωπικότητες που προωθούν την αγάπη και την ευτυχία στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του έρανου, προβλήθηκε ένα βίντεο, στο οποίο η ηθοποιός ακούγεται να υπερασπίζεται σθεναρά την κοινότητα των drag queen ενάντια στους επικριτές της, αλλά και το γενικό στίγμα που υπάρχει απέναντί τους.

«Σας αγαπάμε βασίλισσες! Είμαστε στη δική σας πλευρά και θα παλέψω με οποιονδήποτε θέλει για εσάς», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δεν είναι οι drag queens που βλάπτουν τα παιδιά, με κάθε σοβαρότητα το λέω αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που τα πληγώνουν καθημερινά και σκοτώνουν τα παιδιά μας κι όλοι ξέρουμε για τι μιλάω αυτή τη στιγμή».

«Ο κίνδυνος δεν είναι καμία drag queen. Αν έχετε δει ποτέ drag queen να δίνει σόου και να συγχρονίζει τα χείλη της ζωνταντά, αυτό σας κάνει μόνο πιο χαρούμενους. Σας κάνει να αγαπάτε περισσότερο. Σας κάνει καλύτερο άνθρωπο. Παρακαλώ, υποστηρίξτε όλους τους μεγάλους οργανισμούς που είναι εκεί έξω και βοηθούν όλες αυτές τις ανοησίες να φύγουν όπως και θα έπρεπε. Αυτές τις ανόητες πολιτικές. Δεν υπάρχει χώρος για μίσος. Μόνο η αγάπη ισούται με τις drag queens», συμπλήρωσε η σταρ.

