Salt Bae: Με τις… κλωτσιές «πήραν» vegan ακτιβιστές που πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο εστιατόριό του

Αντιδράσεις φαίνεται να προκαλεί, σε κάθε χώρα που πηγαίνει ο Τούρκος σεφ που έγινε γνωστός ως Salt Bae – κατά κόσμον Νουσρέτ Γκιοκτσέ, ο οποίος γίνεται στόχος επικριτών, είτε για τις εξωφρενικές τιμές στα εστιατόριά του, ειδικά εν μέσω διεθνούς πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης, είτε γιατί προκαλεί την ηθική vegan ακτιβιστών, αφού απαθανίζεται συχνά, στους λογαριασμούς του στα social media που μετρούν εκατομμύρια followers, περιτριγυρισμένος από κρέατα. Ο Salt Bae, για μία ακόμα φορά, τράβηξε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας καθώς αντισπισιστές αποφάσισαν να περάσουν από το εστιατόριό του στο Λονδίνο, με σκοπό να επιδοθούν στην ακτιβιστική τους δράση. Ωστόσο, πετάχτηκαν έξω από το εστιατόριο του Knightsbridge, συνοδεία σεκιούριτι.

Αναφορές στον τύπο κάνουν λόγο για τη διαμαρτυρία των vegan ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Οι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν έξω από το σημείο φωνάζοντας στους θαμώνες του μαγαζιού να υιοθετήσουν μία διατροφή με βάση αποκλειστικά τα φυτικά προϊόντα. Ένας – ένας οι vegan απομακρύνθηκαν από το μαγαζί ενώ, στο βίντεο που έχει κάνει το γύρο των social media φαίνονται κάποιες εργαζόμενες να κουβαλούν μία γυναίκα αφήνοντάς την πάνω στον δρόμο.

Supporters of Animal Rebellion are getting dragged out by security at @nusr_et 's restaurant in London!

The restaurant is famed for its steaks – products of environmental destruction and worker and animal exploitation.

This is not a sustainable food system.#PlantBasedFuture pic.twitter.com/n3SbNkBEpa

— Animal Rebellion (@RebelsAnimal) December 3, 2022