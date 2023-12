Σάλος στις ΗΠΑ: Πρύτανης πανεπιστημίου ανέβαζε στο διαδίκτυο βίντεο πορνό με τη σύζυγό του

Ο επί σειρά ετών πρύτανης του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ-La Crosse απολύθηκε μετά την αποκάλυψη της πορνογραφικής του καριέρας με τη σύζυγό του.

Σάλος με τον πρύτανη – Καθαιρέθηκε από τη θέση του

Ο Joe Gow, ο οποίος ήταν πρύτανης από το 2007, απολύθηκε την Τετάρτη από το Συμβούλιο του Συστήματος Πανεπιστημίων του Ουισκόνσιν και τέθηκε σε διοικητική άδεια με αποδοχές «με άμεση ισχύ», ανέφερε το σύστημα σε δελτίο τύπου.

Ωστόσο, ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ο Gow θα επιστρέψει τελικά στην εργασία του σε ρόλο καθηγητή. Είχε ανακοινώσει φέτος ότι ήθελε να επιστρέψει στη διδασκαλία ως καθηγητής επικοινωνιών.

Οι υπάλληλοι του πανεπιστημίου έμαθαν ότι ο Gow και η σύζυγός του, η πρώην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Carmen Wilson, είχαν γυρίσει μαζί πορνογραφικά βίντεο και είχαν εκδώσει μαζί δύο βιβλία σχετικά με την παραγωγή ταινιών για ενήλικες.

Ενώ το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ψευδώνυμα (Geri και Jay Hart) για τα δύο δημοσιευμένα βιβλία τους στο Amazon – «Married with Benefits: Our Real-Life Adult Industry Adventures» και «Monogamy with Benefits: How Porn Enriches Our Relationship» – δεν ήταν πολύ μυστικοπαθείς σχετικά με τις προσπάθειες τους στον τομέα της ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Οι πραγματικές τους φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρησιμοποιούσαν το ψευδώνυμο «Sexy Happy Couple». Οι σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφήμιζαν επίσης τα βίντεό τους ως διαθέσιμα στο PornHub και το OnlyFans.Στο προφίλ τους στο Amazon, περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως ένα παντρεμένο ζευγάρι «που υπηρετεί σε διευθυντικές θέσεις σε δύο γνωστούς οργανισμούς στις ΗΠΑ».

Έχουν επίσης μια σελίδα στο YouTube με το ίδιο όνομα που φαίνεται να δείχνει βίντεο μαγειρικής με αστέρες ταινιών ενηλίκων. Τα βιβλία τους εκδόθηκαν το 2016 και το 2018 και τα βίντεο στη σελίδα τους στο YouTube χρονολογούνται πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Gow δήλωσε στο NBC News την Πέμπτη ότι παρήγαγαν τα βιβλία και τις ταινίες ενηλίκων ως ιδιώτες – και ότι κανένα από τα δημόσια έργα τους δεν ανέφερε το πανεπιστήμιο ή την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Ο Gow δήλωσε ότι η καθαίρεσή του αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων και ότι είναι αντισυνταγματική. «Νομίζω ότι είναι πολύ σοκαριστικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο θα αγνοούσε εντελώς τα δικαιώματα της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος και τα δικαιώματα της συζύγου μου, καθώς και τη δική τους πολιτική για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του λόγου», δήλωσε.

