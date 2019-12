Σάλος στην Ιταλία με τη 19χρονη που έκανε άσεμνη χειρονομία στον Σαλβίνι

H Έρικα Λάμπε, με προφίλ στο Instagram «la_gotica_sweet», έβγαλε μια selfie κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία την ώρα που ο Ματέο Σαλβίνι κοιμόταν δίπλα της σε πτήση από το Μπάρι στο Μιλάνο και ανέβασε story με την πράξη της.

Η φωτογραφία προκάλεσε την οργή του Ματέο Σαλβίνι και σωρεία αντιδράσεων στην Ιταλία. Τη φωτογραφία «ανέβασε» και ο Σαλβίνι μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter γράφοντας στη λεζάντα «τι ωραία να ταξιδεύεις με ευγενικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να διαδηλώνουν κατά του μίσους, της βίας και των προσβολών».

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 18, 2019