Σάλος στη Βρετανία: Βουλευτής καθάριζε με μάσκα τα γυαλιά της (video)

Τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνει βίντεο από τη στιγμή που μία βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία καθάριζε τα γυαλιά οράσεώς της με μία χειρουργική μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή.

Ο λόγος για τη Siobhain McDonagh, η κίνηση της οποίας να καθαρίσει τα γυαλιά της με τη μάσκα προκάλεσε αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο που έκανε χρήστης του Twitter που δημοσίευσε το βίντεο.

You couldn’t make it up pic.twitter.com/XZ1B5XhAus

— Mark Lowen (@marklowen) October 10, 2020