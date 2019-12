Σάλος στα social με την Ισπανίδα αγρότισσα-σωσία του Τραμπ

Αν ποτέ αναρωτηθήκατε πώς θα έμοιαζε ο Ντόναλντ Τραμπ αν ήταν γυναίκα, πλέον έχετε την απάντηση. Μια Ισπανίδα αγρότισσα που καλλιεργεί πατάτες, την οποία συνάντησε τυχαία ένας δημοσιογράφος σε επαρχία της Ισπανίας, μοιάζει εκπληκτικά στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ο δημοσιογράφος απαθανάτισε την Ντολόρες Λέις Αντελο να κρατά έναν κασμά στον ώμο, με σκοπό να αναδείξει την ομοιότητά της με τον πλανητάρχη. Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως ο δημοσιογράφος έχει «κατεβάσει» την ανάρτησή του, ωστόσο αυτή πρόλαβε να γίνει viral σε όλο τον κόσμο του Διαδικτύου.

This is NOT, I repeat, NOT photoshopped.

Donald trump has a doppelganger. And she's a Latina.

Long live Dolores Leis Antelo, aka #SenoraTrump.

It goes without saying, he really HATES these photos, so… pic.twitter.com/CLyImDbCR6

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) April 24, 2018