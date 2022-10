Σάλος με τον σεκιουριτά της LouisVuitton που χαστουκίζει μικρό παιδί στην «Εβδομάδα Μόδας» (vid)

Η «Εβδομάδα Μόδας» στο Παρίσι συζητήθηκε πολύ φέτος, με την κουβέντα να περιστρέφεται κυρίως στον Κάνιε Γουέστ και στην μπλούζα «White Lives Matter», ωστόσο ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί με ένα βίντεο, το οποίο σχολιάζει και ο Boy George.

Ένας άντρας από την ασφάλεια στον χώρο όπου η Moët Hennessy Louis Vuitton [LVMH] πραγματοποίησε εκδήλωση την Τρίτη (4 Οκτωβρίου), έξω από τον Λούβρο, χαστούκισε ένα μικρό αγόρι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του κόσμου.

Ο σούπερ σταρ Boy George έκανε retweet το βίντεο, γράφοντας στο Twitter: «Μπράβο LouisVuitton, αυτό σε κάνει να φαίνεσαι πραγματικά κομψός;».

WARNING: GRAPHIC ⚠️ This is allegedly Louis Vuitton's security at the Louvre in Paris slapping a young child. What's the name of this piece of shit physically abusing a child? @LouisVuitton @LVMH pic.twitter.com/Awf3JgXuvJ

