Σάλος με αστυνομικούς στη Βρετανία: Ακινητοποίησαν σκύλο με τέιζερ – Με βίντεο από το περιστατικό απαντούν οι Αρχές

Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία για αστυνομικούς που ακινητοποίησαν σκύλο με τέιζερ και στη συνέχεια τον τοποθετούν σε έναν πλαστικό κάδο απορριμμάτων.

Η αστυνομία απάντησε δίνοντας στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα της αστυνομίας που δείχνει επίθεση σκύλου – τραβηγμένο λίγα λεπτά πριν το ζώο υποστεί ηλεκτροσόκ.

Το υλικό, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο Κόβεντρι την Τρίτη, δείχνει τον σκύλο να επιτίθεται σε άλλα σκυλιά, ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν νευρικά να χωρίσουν τα ζώα.

#westmidlandspolice so where are your excuses for this, you hit this dog with your car and now your doing this. You are monsters. You make me sick. #justiceformarshallandmillions#justiceforalldogs#nomoregunsinpolicehands#dontfuckwithdogs pic.twitter.com/k4jkDp1eB4

— Gem (@AllomGemma) July 13, 2023