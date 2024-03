Σάλος με απαράδεκτη κίνηση του Έντι Ράμα: Έσπρωξε γυναίκα δημοσιογράφο on camera

Σφοδρές επικρίσεις δέχεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, για το σπρώξιμο δημοσιογράφου στο πρόσωπο, αφού αγνόησε τις ερωτήσεις της σε συνέντευξη Τύπου στα Τίρανα.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο Έντι Ράμα απλώνει το χέρι του και αγγίζει το πρόσωπο του δημοσιογράφου, μια ενέργεια που οι οργανώσεις προστασίας των δημοσιογράφων χαρακτήρισαν παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας και ανώμαλη συμπεριφορά εκ μέρους του πρωθυπουργού.

Της εκφοβιστικής χειρονομίας του Ράμα προηγήθηκε η ερώτηση της δημοσιογράφου Αμπρόζια Μέτα, σχετικά με ένα επενδυτικό σχέδιο στο νησί Σαζάν -μια περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή- όπου έχει αναφερθεί ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στην κατασκευή ακινήτων για το τουριστικό εμπόριο.

#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

— #WomenInJournalism (@CFWIJ) March 19, 2024