Σακίρα: Νέες κατηγορίες εις βάρος της για φορολογική απάτη – Ο εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης

Ξανά στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρέθηκε η Σακίρα για φερόμενη φορολογική απάτη.

Η 46χρονη καλλιτέχνιδα θα δικαστεί ούτως ή άλλως για ξεχωριστές κατηγορίες που αφορούν 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλόμενους φόρους από το 2012 έως το 2014 και αναμένεται να έρθει αντιμέτωπη με μια νέα έρευνα σχετικά με τις κινήσεις της, το έτος 2018.

Ισπανοί επιθεωρητές άρχισαν να εξετάζουν τα στοιχεία της φορολογικής κατοικίας της ποπ σταρ το 2018, υποπτευόμενοι ότι μπορεί να έχει φοροδιαφύγει. Στην υπόθεση αυτή, ο εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης έως και 8 έτη σε βάρος της σταρ, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Shakira Isabel Mebarak.

New Shakira multi-million pound tax fraud probe is launched in Spain – where the singer is already set to face trial over separate £12.5m allegations https://t.co/dNjwSKxEAQ

