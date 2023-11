Σακίρα: Γλίτωσε τη φυλακή για φορολογική απάτη – Η ποινή της είναι 3 χρόνια με αναστολή και βαρύ πρόστιμο

Η Σακίρα κατέληξε σε συμφωνία με τους Ισπανούς εισαγγελείς για τη διευθέτηση της υπόθεσης για φορολογική απάτη.

Ο διακανονισμός συνεπάγεται βαρύ πρόστιμο, αλλά γλιτώνει την ποπ σταρ από τη φυλάκιση με ποινή 3 ετών με αναστολή, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποίησε το ABC News.

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φοροδιαφυγή ύψους 14,5 εκατ. ευρώ (12,9 εκατ. λίρες) σε δικαστήριο της Βαρκελώνης. Οι εισαγγελείς ήθελαν να τη φυλακίσουν για οκτώ χρόνια και να της επιβάλουν πρόστιμο 23,8 εκατ. ευρώ, αν κρινόταν ένοχη.

The settlement carries a heavy fine, but spares the singer jail time with a 3-year suspended sentence. https://t.co/1MEvBOialX pic.twitter.com/keAQRnPsM0

Pop star Shakira reached a settlement with Spanish prosecutors to avoid a tax evasion trial scheduled to begin Monday.

Η ίδια έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε αδίκημα και συμβιβάστηκε «με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών μου».

Πρόσθεσε δε, ότι «τα παιδιά μου δεν θέλουν να δουν τη μαμά τους να θυσιάζει την προσωπική της ευημερία σε αυτόν τον αγώνα».

Η ερμηνεύτρια είχε προηγουμένως απορρίψει μια συμφωνία που πρότειναν οι εισαγγελείς, επιλέγοντας αντ’ αυτού να πάει σε δίκη.

Η δήλωσή της

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, προσπαθούσα πάντα να κάνω το σωστό και να δίνω το καλό παράδειγμα στους άλλους. Αυτό σημαίνει να κάνω το επιπλέον βήμα σε επιχειρηματικές και προσωπικές οικονομικές αποφάσεις για να εξασφαλίσω τις απολύτως καλύτερες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης συμβουλών από τις εξέχουσες φορολογικές αρχές του κόσμου, οι οποίες υπήρξαν σύμβουλοί μου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες αυτές, οι φορολογικές αρχές στην Ισπανία άσκησαν δίωξη εναντίον μου, όπως έχουν κάνει εναντίον πολλών επαγγελματιών αθλητών και άλλων ατόμων υψηλού προφίλ, “απορροφώντας” την ενέργεια, τον χρόνο και την ηρεμία αυτών των ανθρώπων για χρόνια κάθε φορά.

Ενώ ήμουν αποφασισμένη να υπερασπιστώ την αθωότητά μου σε μια δίκη που οι δικηγόροι μου ήταν βέβαιοι ότι θα κατέληγε υπέρ μου, πήρα την απόφαση να επιλύσω επιτέλους αυτό το θέμα με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών μου, τα οποία δεν θέλουν να δουν τη μητέρα τους να θυσιάζει την προσωπική της ευημερία σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να ξεπεράσω το άγχος και τη συναισθηματική επιβάρυνση των τελευταίων ετών και να επικεντρωθώ στα πράγματα που αγαπώ -τα παιδιά μου- και όλες τις ευκαιρίες που έρχονται στην καριέρα μου, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης παγκόσμιας περιοδείας μου και του νέου μου άλμπουμ, για τα οποία είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θαυμάζω απεριόριστα εκείνους που έχουν πολεμήσει αυτές τις αδικίες μέχρι τέλους, αλλά για μένα, σήμερα, η νίκη είναι να πάρω πίσω τον [χαμένο] χρόνο μου με τα παιδιά μου και την καριέρα μου».

Οι κατηγορίες

Τον Ιούλιο, ήταν η τελευταία φορά που η 46χρονη βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Ούτως ή άλλως θα πήγαινε σε δίκη για ξεχωριστές κατηγορίες που αφορούν 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλόμενους φόρους από το 2012 έως το 2014, αλλά και για την πιοπρόσφατη έρευνα σχετικά με τις κινήσεις της, το έτος 2018.

Ισπανοί επιθεωρητές άρχισαν να εξετάζουν τα στοιχεία της φορολογικής κατοικίας της ποπ σταρ το 2018, υποπτευόμενοι τότε ότι μπορεί να έχει φοροδιαφύγει. Στην υπόθεση αυτή, ο εισαγγελέας ζητούσε ποινή φυλάκισης έως και 8 έτη σε βάρος της σταρ.

New Shakira multi-million pound tax fraud probe is launched in Spain – where the singer is already set to face trial over separate £12.5m allegations https://t.co/dNjwSKxEAQ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 20, 2023