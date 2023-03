Σακίρα: Αυτός είναι ο λόγος που τοποθέτησε τη μάγισσα στο μπαλκόνι της

Η Σακίρα έγινε πρόσφατα – ξανά – πρωτοσέλιδο επειδή τοποθέτησε μια μάγισσα στο μπαλκόνι της, απέναντι από το σπίτι όπου ζουν η πεθερά της και η νέα φίλη του πρώην συντρόφου της, Ζεράρ Πικέ. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει περιέργεια στο κοινό, με πολλούς να αμφισβητούν τον λόγο πίσω από την ενέργειά της.

Μετά από αρκετές φήμες γύρω από το θέμα, αποκαλύφθηκε τώρα ότι η Σακίρα τοποθέτησε τη μάγισσα ως πράξη εκδίκησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Marca, η μητέρα του Πικέ και η νέα του σύντροφός του, της έχουν βγάλει το παρατσούκλι “μάγισσα”. Η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, η οποία πληροφορήθηκε το παρατσούκλι από τα παιδιά της, αποφάσισε να απαντήσει τοποθετώντας το συγκεκριμένο αντικείμενο στο μπαλκόνι της, δείχνοντας στις δύο γυναίκες πως γνωρίζει πώς την αποκαλούν.

Mother of the week: The witch doll Shakira has in front of her house to taunt her ex mother-in-law @whoweekly pic.twitter.com/Utl98buQCO

— jcav (@jcav_) January 17, 2023