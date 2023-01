Σακίρα: «Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Twingo» – Νέες σπόντες στο καινούριο τραγούδι για τον Ζεράρ Πικέ

Μετά το «Monotonia» η Σακίρα επιστρέφει με νέες και ακόμα πιο αιχμηρές δηλώσεις και βάζει με τους στίχους της στο στόχαστρο τον Ζεράρ Πικέ και τη σύντροφό του, Κλάρα Κία Μάρτι.

«Διπρόσωπος που δεν αντέχω, εγώ που έβαλα τα χέρια μου στη φωτιά για σένα» έλεγε στο προηγούμενο κομμάτι της η Κολομβιανή τραγουδίστρια, για να επανέλθει λέγοντας «Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio» στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Bzrp Music Sessions 53».

Όπως όλα δείχνουν η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια δεν μπορεί να αφήσει πίσω της τα λάθη του Πικέ, και με κάθε ευκαιρία εκφράζει τη δυσαρέσκεια και τον θυμό της, απέναντι στον άλλοτε αγαπημένο σύντροφό της. Για την ώρα η νέα επίθεση, θέτει ως κεντρικό στόχο τη νεαρή αγαπημένη του πρώην άσου της Μπαρστελόνα, η οποία αποτέλεσε και την «πέτρα του σκανδάλου» στη σχέση τους.

Η 45χρονη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον παραγωγό Bizarrap στο ολοκαίνουριο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε στα ισπανικά την Τετάρτη.

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους ύστερα από 11 χρόνια σχέσης και έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον 9χρονο Μίλαν και τον 7χρονο Σάσα. Μετά τον χωρισμό τους, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Πικέ να φιλάει παθιασμένα τη νέα του σύντροφο, και οι εικόνες δεν άργησαν πολύ να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διογκώνοντας τις πληγές ανάμεσά τους.

#ClaraChiaMarti & #GerardPique were spotted inside a Parisian restaurant during their romantic French getaway. #FCBarcelona pic.twitter.com/bmCDKvHy1n

— It's a Wag Wag World (@ItsAWagWagWorld) September 21, 2022