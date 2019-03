Ρωσικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στη Βενεζουέλα – Ραγδαίες εξελίξεις στο Καράκας

Δύο μεταγωγικά αεροπλάνα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν το Σάββατο στο Καράκας, μεταφέροντας έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του στρατού και περίπου 100 στρατιώτες. Αυτό αναφέρει το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τοπικό δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα εντοπισμού πτήσεων επιβεβαιώνεται ότι δύο αεροσκάφη έφτασαν στο Καράκας και ένα εξ αυτών απογειώθηκε από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας νωρίτερα σήμερα. Όπως τονίζει το Reuters η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μόλις τρεις μήνες έπειτα από την κοινή άσκηση του στρατού της Βενεζουέλας με το ρωσικό στρατό, στο έδαφος της χώρας.

Ο δημοσιογράφος Javier Mayorca έγραψε στο Twitter το Σάββατο ότι το πρώτο αεροπλάνο έφερε τον Ρώσο επιτελάρχη Vasily Tonkoshkurov, Ρώσο επιτελάρχη, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος είχε φορτίο που μετέφερε 35 τόνους υλικού. Σύμφωνα με αναρτήσεις που ανέβηκαν στο twitter, εμφανίζονται, δύο αεροπλάνα, ένα Ilusin και ένα Αntonov να έχουν προσγειωθεί στο Βάργκας της Βενεζουέλας.

Photos of the 2 RuAF airplanes that landed in Caracas today. An IL-62 and an AN-124#Venezuela #Russia pic.twitter.com/BY5cFHmwzn

— CNW (@ConflictsW) March 23, 2019