Ρωσία: Υπεραιωνόβιος βετεράνος του B’ Παγκοσμίου Πολέμου νίκησε τον κορωνοϊό

Ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Νικολάι Μπαγκάγιεφ νιώθει πως κορόιδεψε τον θάνατο δύο φορές. Αυτήν την φορά, ωστόσο, ο εχθρός δεν ήταν τα γερμανικά στρατεύματα που εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση, αλλά ο κορονοϊός ο οποίος χτυπάει πολύ άσχημα αυτήν την περίοδο τη Ρωσία.

Ο Μπαγκάγιεφ, ηλικίας 102 ετών, είχε 80% βλάβη στον πνεύμονα, όταν εισήχθη με κορονοϊό στο νοσοκομείο, στην πόλη Καραλιόφ, κοντά στη Μόσχα. Αφότου πέρασε πάνω από έναν μήνα στο νοσοκομείο και μία εβδομάδα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο Μπαγκάγιεφ πήρε εξιτήριο χθες το βράδι.

«Την τελευταία φορά που αντιμετώπισα τον θάνατο ήταν το 1941. Τότε, ο δεξιός μου πνεύμονας είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της μάχης για τη Μόσχα. Όμως, ήμουν νέος τότε και κατάφερα να αναρρώσω», είπε στο Reuters. «Αυτό το διάστημα, είχα την ευρεία στήριξη των γιατρών παρά το γεγονός ότι πολλές φορές βρέθηκα στα πρόθυρα του να χάσω την ελπίδα και τη κουράγιο μου. Νιώθω πολύ ευγνώμων σε όλους τους».

Τον Μάιο είχε συμμετάσχει στην παρέλαση της νίκης

Ο Μπαγκάγιεφ είναι μεταξύ των βετεράνων που χαίρουν θαυμασμού στη Ρωσία για τον ρόλο τους στη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Τον Μάιο, συμμετείχε στην ετήσια παρέλαση της νίκης παρουσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. «Ήταν δύσκολα, όμως μπορούσα να δω τους γιατρούς να δίνουν μάχη και τους βοήθησα», λέει ο Μπαγκάγιεφ, ο οποίος φορούσε τη στρατιωτική στολή του, στην οποία δέσποζαν τα μετάλλιά του, όταν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Εκείνοι είναι οι ήρωες», τόνισε ο Μπαγκάγιεφ, αναφερόμενος στους γιατρούς του.

World War Two veteran Nikolay Bagayev, 101, takes part in the celebrations of Victory Day, which marks the anniversary of the victory over Nazi Germany, in Korolyov outside Moscow, Russia May 9, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov pic.twitter.com/4LnDYxCiof

— Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 9, 2021