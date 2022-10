Ρωσία: Ξαφνικό πρόβλημα σε ασανσέρ παραλίγο να αποκεφαλίσει άνδρα

Βίντεο κατέγραψε την τρομακτική στιγμή όπου ένας άνδρας στη Ρωσία λίγο έλειψε να χάσει το κεφάλι του όταν το ασανσέρ παρουσίασε πρόβλημα.

Το περιστατικό έγινε σε κτίριο στο Κράσνονταρ, όπου οι κάτοικοι έκαναν παράπονα επί εβδομάδες ότι το ασανσέρ, «έτρεμε», σύμφωνα με τη New York Post.

Κι ενώ το ασανσέρ επισκευάστηκε πριν από μία εβδομάδα πριν, προφανώς δεν έγινε κάτι σωστά.

Δείτε το βίντεο:

Στο βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το ασανσέρ και να κοιτά το τηλέφωνό του όταν ξαφνικά, αρχίζει να κατεβαίνει και η πόρτα κλείνει. Ευτυχώς, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του κάνει πίσω και ξαναμπαίνει στο ασανσέρ.

Δεν είναι σαφές τι πρόβλημα παρουσίασε το ασανσέρ, ωστόσο, μάρτυρες υποστήριξαν ότι ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, εμφανίστηκε καπνός και χτύπησε ο συναγερμός.

