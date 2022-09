Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ιζέβσκ – Τουλάχιστον 13 νεκροί, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά

Ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Ιζέβσκ της Ρωσίας και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και επτά παιδιά.

Σύμφωνα με το TASS, που επικαλείται τοπικές Αρχές, τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν από τις σφαίρες του ενόπλου, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. 14 από τους τραυματίες είναι ανήλικοι.

A gunman killed 13 people, including seven children, and injured 21 others at a school in the Russian city of Izhevsk in the Udmurtia region, the Investigative Committee said https://t.co/0NVZTo1NRA pic.twitter.com/OfutP8DHX2 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 26, 2022

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε παρουσιάσει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή έκανε λόγο για εννέα νεκρούς, ανάμεσά τους δύο φρουροί ασφαλείας του σχολικού ιδρύματος, δύο δάσκαλοι και πέντε ανήλικοι. Ωστόσο νεότερη ανακοίνωση αύξησε τον αριθμό των νεκρών, και εκφράζονται φόβοι ότι ο τραγικός κατάλογος πρόκειται να μεγαλώσει…

Russian Investigative Committee says at least nine dead in school shooting in Izhevsk, Russia: two security guards, two teachers and five children. There are also injured. The numbers of dead and wounded are still being confirmed. The gunman killed himself at the scene. — Will Vernon (@BBCWillVernon) September 26, 2022

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο μαυροντυμένος δράστης εισέβαλε στο 88ο Δημοτικό Σχολείο την ώρα του μαθήματος και να άρχισε να πυροβολεί, προτού τελικά στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

В Іркутській області #стрілянина у військкоматі, в #Іжевську – в школі. Що в них там відбувається? І це ще не всім мобікам зброю видали #Ижевск pic.twitter.com/ZcnDmyOEwU — КРОПом до Європи (@kropevrop) September 26, 2022

Ο κλάδος του υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδιος για την περιφέρεια της Ουντμουρτίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Ιζέφσκ, ανακοίνωσε νωρίτερα πως ο ένοπλος αυτοκτόνησε και πως 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο κυβερνήτης της Ουντμουρτίας Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, πως άγνωστος εισέβαλε στο σχολείο και σκότωσε ένα φρουρό ασφαλείας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ των μαθητών.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago. Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν μέσα σε λίγη ώρα στο σχολείο και ξεκίνησαν να απομακρύνουν τους έντρομους μαθητές. Στο σημείο εκλήθησαν 14 ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών στα κοντινά νοσοκομεία.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν μαθητές να οδηγούνται έντρομοι έξω από το σχολείο, και τραυματιοφορείς να μεταφέρουν τα θύματα της φρικιαστικής επίθεσης.

Επίσης, υπάρχουν βίντεο στα social media που δείχνουν τους μαθητές να κρύβονται ταμπουρωμένοι μέσα σε γραφείο, προκειμένου να προφυλαχθούν από τα πυρά του δράστη.

#BREAKING At lesat 6 killed in a shooting at a school in the city of Izhevsk, according to #Russia's state media pic.twitter.com/PXVDK4WFja — Guy Elster (@guyelster) September 26, 2022

Στα social media κυκλοφορούν επίσης βίντεο και φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν τον νεκρό δράστη, ο οποίος φοράει μπαλακλάβα και μαύρα ρούχα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα