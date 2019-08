Ρωσία: Πέντε νεκροί από έκρηξη ισοτόπων – Aνησυχίες για «κρυφό» Τσερνόμπιλ

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στο Αρχαγκέλσκ της Σιβηρίας μετά το δυστύχημα που έγινε στην πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση της εταιρείας Rosatom.

Σύμφωνα με πληροφορίες πέντε πυρηνικοί επιστήμονες που εργάζονταν στο πλαίσιο προγράμματος για την πειραματική εκτόξευση κινητήρων «ισοτόπων και προωθητικών υγρών» είναι νεκροί. Τρεις ακόμα έπαθαν σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη. Οι τρεις τραυματίες είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ωστόσο έκδηλη είναι η ανησυχία για την διαρροή ακτινοβολίας.

Η έκρηξη έγινε κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρα υγρού καυσίμου. Για σύντομο χρονικό διάστημα απελευθερώθηκε και ακτινοβολία γύρω από τον στρατιωτικό χώρο των δοκιμών. Σύμφωνα με τις αρχές η ακτινοβολία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκρηξη επανήλθε σε κανονικά επίπεδα.

Φόβοι για ένα «κρυφό» Τσερνόμπιλ

Σύμφωνα με το rt.com η μυστικότητα γύρω από την αποτυχημένη στρατιωτική δοκιμασία και τις αρχικές σφικτές δηλώσεις του υπουργείου Άμυνας πυροδότησε άμεσα θεωρίες συνωμοσίας για τις αρχές που προσπαθούν να αποκρύψουν ένα περιστατικό κλίμακας Τσερνόμπίλ. Η έκρηξη έγινε την Πέμπτη αλλά μόλις σήμερα το πρωί δόθηκαν στη δημοσιότητα ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν στην έκρηξη.

«Ως αποτέλεσμα του δυστυχήματος στο στρατιωτικό πεδίο στην περιοχή Arkhangelsk κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών υγρού αντιδραστικού συστήματος πρόωσης από ισότοπα, πέντε εργαζόμενοι της κρατικής εταιρείας Rosatom σκοτώθηκαν. Τρεις στρατιωτικοί και πολιτικοί ειδικοί παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν απειλούν τη ζωή τους», αναφέρει η ανακοίνωση της Rosatom. Παραμένει ασαφές ποιος τύπος πειραματικού πυραυλικού ή αεριωθούμενου κινητήρα δοκιμάστηκε.

Δεν είχαν προφυλάξεις

Ένα βίντεο από ειδικούς που έκαναν μέτρηση στο ελικόπτερο που μετέφερε τα θύματα έδωσαν τροφή για φήμες ενός πιο σοβαρού ατυχήματος. Το ιατρικό προσωπικό ήταν σαφώς ορατό και η διακομιδή των θυμάτων και τραυματιών γίνονταν χωρίς πρόσθετες προφυλάξεις.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την τεράστια έκρηξη που έγινε σε δεξαμενές καυσίμων στο Κρανογιάρσκ όπου σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες αλλά το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας δεν έδωσε λεπτομέρειες για το δυστύχημα.

A hazmat team was checking the medical evacuation helicopter and its patients after it evacuated injured personnel from the explosion at a military site in Severodvinsk today, a short spike in background radiation was reported after the incident #Russia pic.twitter.com/5ABX3bdeAN — CNW (@ConflictsW) August 8, 2019

Οι μυστικές βάσεις

Το Αρχαγκέλσκ είναι κόμβος του ρωσικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν μεγάλες βάσεις που φιλοξενούν το 30% του στόλου της Ρωσίας αλλά και άγνωστες βάσεις όπου γίνεται πειράματα. Μία από αυτές τις βάσεις λέγεται πως βρίσκεται σε καλά κρυμμένη τοποθεσία 30 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Σεβεροντβίνσκ.

Misreporting by @breakingnlive. They're using video footage from the August 6 Siberian depot explosion at #Ачинск Achinsk for the recent explosion in the northern port city of #Северовинск Severodvinsk. https://t.co/a8S6RECrQm pic.twitter.com/Ib0xnIrz3s — T⚉ny Adams (@tadams0620) August 9, 2019

Τρεις φορές πάνω από το όριο

Οι αρχές του Σεβεροντβίνσκ ανακοίνωσαν σήμερα πως σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται τα επίπεδα ακτινοβολίας την Πέμτπη αυξήθηκαν τρεις φορές από το κανονικό όριο αλλά λίγη ώρα μετά την έκρηξη επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα. «Την Παρασκευή μία ημέρα μετά την έκρηξη οι τιμές ακτινοβολίας ήταν σταθερά σε φυσιολογικά επίπεδα» ανέφερε αξιωματούχος της πόλης Σεβεροντβίνσκ αλλά η ανησυχία στους πολίτες αλλά και στις γειτονικές χώρες όπως η Φινλανδία είναι διάχυτη σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα που αποκρύπτονται.

Missile Explosion Prompts Radiation Warnings in #Russia:

Greenpeace, citing data from Russia’s Emergencies Ministry, revealed that radiation levels in Severodvinsk briefly reached 20 times normal levels. Greenpeace called on the Russian gov’t to explain. https://t.co/IrmD0O01OC — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 9, 2019

Πηγή: Έθνος