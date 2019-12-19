Ρωσία: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Μόσχας – Tρεις νεκροί

Tρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας, που σημειώθηκε στον χώρο υποδοχής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB (πρώην κτίριο της KGB), γράφει η εφημερίδα Izvestia. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας εξ αυτών είναι αστυνομικός.
Видео из центра Москвы, где у здания ФСБ произошла стрельба pic.twitter.com/y5XpKXtxuN
— Александр Коц (@sashakots) December 19, 2019
⚡⚡⚡ПЕРВОЕ ВИДЕО СТРЕЛЬБЫ НА ЛУБЯНКЕ.
Слышны автоматные очереди. По некоторым данным, погиб один человек. Информация о раненых уточняется. pic.twitter.com/uFyEULk7qr
— ВЕСТИ (@vesti_news) December 19, 2019
‼️ Около здания ФСБ в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из автомата. По предваительным данным, есть погибший.https://t.co/oqu09S1hFQ pic.twitter.com/fXyfkbinzm
— Ilya Varlamov (@varlamov) December 19, 2019
Πηγή: Έθνος