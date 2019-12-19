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Ρωσία: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Μόσχας – Tρεις νεκροί

Tρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας, που σημειώθηκε στον χώρο υποδοχής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB (πρώην κτίριο της KGB), γράφει η εφημερίδα Izvestia. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας εξ αυτών είναι αστυνομικός.

Πηγή: Έθνος

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