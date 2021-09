Ρωσία: Αυτός είναι ο 18χρονος που έσπειρε τον τρόμο στο πανεπιστήμιο -Τι έγραφε σε σημείωμα που άφησε

Σοκ στη Ρωσία με έναν 18χρονο να ανοίγει πυρ σε πανεπιστήμιο, σκοτώνοντας 8 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 10. Τα βίντεο από την επίθεση που κάνουν τον γύρο του κόσμου σοκάρουν, με τους φοιτητές και τους εργαζομένους σε απόγνωση, να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ο 18χρονος Timur Bekmansurov. Ο νεαρός φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα πριν από την επίθεση, στο οποίο ανέφερε ότι μισεί τον εαυτό του αλλά θέλει να βλάψει όλους όσοι μπαίνουν στον δρόμο του.

«Αποφάσισα για την ημερομηνία, 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας. Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσοι μπαίνουν στον δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλώς ένα όνειρο δεν φεύγει. Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας», φέρεται να λέει στο σημείωμα πριν από την πράξη του.

Πληροφορίες ότι ο δράστης είναι νεκρός

Ο δράστης μετά την επίθεση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, κλείστηκε σε ένα δωμάτιο του πανεπιστημίου. Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις Αρχές, σύμφωνα με την Ναταλία Πετσίτσεβα, εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, αναφέρει το Reuters, με πλάνα από το σημείο να δείχνουν το πτώμα του στο έδαφος, στον εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου. «Είναι νεκρός», τόνισε η εκπρόσωπος.

Από την άλλη, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Πάντως, στο Twitter ανέβηκε φωτογραφία με τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δίπλα του, στα σκαλιά, φαίνονται αρκετά φυσίγγια, προφανώς από το όπλο της επίθεσης που χρησιμοποίησε.

Ωστόσο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν στη φωτογραφία είναι ο δράστης.

Τρόμος στο πανεπιστήμιο

Στο πανεπιστήμιο του Περμ, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, επικράτησαν σκηνές πανικού. Ο 18χρονος, ο οποίος ήταν επίσης φοιτητής στο εν λόγω πανεπιστήμιο, εισέβαλε οπλισμένος ανοίγοντας αδιάκριτα πυρ και σκορπώντας τον τρόμο.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε νωρίτερα ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές είχαν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις.

«Τη Δευτέρα, άτομο αγνώστου ταυτότητας μπήκε στο κτίριο του πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ. Μερικοί φοιτητές κλείστηκαν στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων για να κρυφτούν από τον δράστη. Μερικοί φοιτητές πήδηξαν από τα παράθυρα. Δυνάμεις επιβολής του νόμου κατευθύνθηκαν στον χώρο», σημείωσε πηγή.

Οπτικό υλικό δείχνει ανθρώπους να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

— RT (@RT_com) September 20, 2021