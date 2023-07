Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Γυναίκα συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατο του εγγονού του από υπερβολικη δόση

Μια φερόμενη έμπορος ναρκωτικών, γνωστή ως η «πριγκίπισσα του Percocet», συνελήφθη σε σχέση με τον ύποπτο θάνατο από υπερβολική δόση του 19χρονου εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ανέφερε η Post.

Η 20χρονη Σοφία Χάλεϊ Μαρκς φέρεται να πούλησε στον Λεάντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ ναρκωτικά πριν βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη στις 2 Ιουλίου, δήλωσαν πηγές της αστυνομίας στην Post.

Συνελήφθη γύρω στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης που διεξήχθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών και την εθνική ασφάλεια, ισχυρίστηκαν οι πηγές.

